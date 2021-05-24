Погода в Екатеринбурге может поставить новый температурный рекорд

По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге сегодня ожидается +33…+35 градусов. Это может стать новым температурным рекордом. По данным агрегатора «Погода и климат», самым жарким 24 мая было в 1916 году – тогда зафиксировали +32,9 градуса. Если сегодняшний прогноз на день оправдается, то рекорд будет обновлен. И это будет уже шестой температурный рекорд за май: максимумы за все время наблюдения в 2021 году фиксировались 4, 5, 13, 14 и 16 мая.

ФГБУ «Уральское УГМС» предупреждает о погодных аномалиях: среднесуточные температуры на Урале превышают норму на 7 градусов. Сегодня в целом по Свердловской области ожидается до +36°C.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 24.05.21

24 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / На пожаре в Красноуфимске погибли три человека. / В Свердловской области – 102 новых случая коронавируса. Читать дальше

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