Энергетики планируют менять до 1000 километров теплосетей в год

В ближайшие годы компания «Т Плюс» ставит перед собой задачу заменить и отремонитровать как можно больше теплосетей во всех городах присутствия. 2020 год энергетики закончили с итогом 492 километра, на 2021-й стоит задача заменить 650 километров труб, а в последующие годы выйти на показатель 1000 километров в год. Большую часть инвестируемых денег «Т Плюс» направит именно в теплосети.

Об этом рассказал на всероссийской пресс-конференции генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.

«В 2020 году мы совершили рывок и сделали почти +100 км по замене сетей. Вышли на цифру 492 километра в городах присутствия – такой цифры в компании никогда не было. Отметим, в 2016 году было порядка 290 километров. На последнем совете директоров мы приняли решение на 2021 год дополнительно вложить 3 миллиарда рублей в ремонтную кампанию этого года. Хотим выйти на 650 километров по всей территории компании по итогам 2021 года. Целевая задача на будущие годы – выйти на замену 1000 километров сетей в год», – рассказал Андрей Вагнер.

Общая инвестпрограмма «Т Плюс» на 2021 год составляет 33 миллиарда рублей, из них 21,5 миллиарда пойдет на замену и ремонт теплосетей. Для сравнения: еще несколько лет назад общая сумма инвестиций всей компании составляла 19 миллиардов. Но жителям городов России придется иногда сталкиваться с неудобствами: ремонт теплосетей всегда означает строительные работы, раскопки, изменение маршрутов общественного транспорта, иногда – отключение ресурсов. «Да, это неудобство для граждан. Но я прошу перетерпеть. Есть циничная по простоте фраза: лучше раскапывать летом, чем зимой», – отметил Андрей Вагнер.

Специалисты «Т Плюс» при этом надеются, что отключать ГВС на время ремонтов не будут. Уже сейчас, например, в Екатеринбурге, опрессовки прошли без отключения горячей воды. Того же будут добиваться и при ремонтах, добавил генеральный директор компании «Т Плюс».

Екатеринбург, кстати, будет следовать общей тенденции. В 2020 году в городе отремонтировали и переложили 68,5 км теплосетей, в 2020-м планируют – 71 км. Больше всего работ, по словам исполнительного директора АО «Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) Андрея Шмелькова, пройдет в Чкаловском и Орджоникидзевском районах. Во время отопительного сезона 2020/2021 именно в этих двух районах было больше всего прорывов на сетях: 219 и 197 соответственно. Всего по Екатеринбургу было зарегистрировано 917 прорывов, что намного меньше, чем годом ранее – 1029.

Работы по ремонту и замене сетей в Екатеринбурге в этом году начались еще в апреле. И продолжатся даже зимой. «В этом году мы продолжаем тенденцию перекладок сетей зимой. Будем менять сети котельной на Изоплите, будем выполнять работы в зоне улицы Коуровской. Работы будут вестись без отключения подачи горячей воды и тепла», – рассказал Андрей Шмельков.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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