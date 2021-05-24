Долги потребителей перед энергетиками выросли на 1,2 миллиарда рублей, в лидерах – водоканалы

За прошлый год долги потребителей перед компанией «Т Плюс» выросли на 1,2 миллиарда рублей. Самыми крупными должниками остаются водоканалы в городах области, а также частные промышленные предприятия. С первыми удается договориться при помощи властей, со вторыми – применять всевозможные способы взыскания.

Как рассказал на пресс-конференции директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев, на 1 мая 2021 года дебиторская задолженность по теплу составила 8,8 миллиарда рублей – это на 300 миллионов больше, чем в 2020 году. В основном рост связан с тем, что зима была очень холодной и росли сами суммы в квитанциях за поставку тепла. За электроэнергию долги потребителей выросли на 900 миллионов рублей и составили почти 11 миллиардов. Основной прирост дали предприятия сферы ЖКХ, в первую очередь – водоканалы.

«Это в основном предприятия в городах области, в которых экономика не позволяет бороться с большими потерями, менять оборудование, модернизировать производство. Общий долг водоканалов по электроэнергии – 2 миллиарда рублей, по теплу – еще 1,5 миллиарда», – рассказал Прилежаев.

Генеральный директор компании «Т Плюс» Андрей Вагнер подтвердил, что по Екатеринбургу и области долговая ситуация остается одной из самых тяжелых в стране.

«Но это понятно. Это – один из самых крупных промышленных регионов на нашей территории. Общая сумма долга составляет около 20 миллиардов рублей. Но мы стараемся выходить из этой ситуации. По текущим платежам достигаем лучших показателей, чем в прошлые годы, – отметил Андрей Вагнер. – По Екатеринбургу и области есть две категории самых крупных должников. Одна из них – водоканалы, связанные с бюджетом. На уровне областной администрации мы ведем большую работу, со стороны властей есть обещания в помощи, существуют разные механизмы. С частными промышленниками все сложнее. Власть может помочь только мотивирующим воздействием. Но мы применяем все методы взыскания».

Что касается задолженности рядовых потребителей, то она выросла на 200 миллионов рублей, отметил Дмитрий Прилежаев. Частично это произошло за счет «распаковки»: когда потребителей переводят на прямые взаиморассчеты с «Т Плюс», в обход недобросовестных управляющих компаний, которые ранее копили долги. Поэтому долговые квитанции отобразились в этом году в статистике по физлицам, а не по УК.

«Управляющие компании в Екатеринбурге в отопительном сезоне 2020/2021 года удерживали хорошую планку. Не было шоков, как в марте-апреле 2020 года, на старте пандемии, когда мы ощутили провалы в платежах. Кто раньше исправно платил, они и сейчас исправно платят. Хотя, конечно, есть недобросовестные УК, которые не платят и используют средства на какие-то свои нужды», – добавил Дмитрий Прилежаев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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