ЕВРАЗ НТМК потратил 30 млн на усиление экологического контроля

ЕВРАЗ НТМК направил около 30 млн рублей на приобретение нового современного оборудования для ведения экологического контроля на территории предприятия и в зоне его влияния. Это позволит более точно проводить замеры, наблюдения и анализы для принятия мер для снижения нагрузки на окружающую среду.

Для забора проб воздуха и газопылевых потоков приобретены современные зонды, пробоотборники, газоанализаторы. По сравнению с устройствами прошлых поколений, новые – более точные и функциональные, имеют расширенный диапазон измерений. Компактный блок контроля пробоотбора выполняет замеры, которые ранее проводились тремя отдельными приборами.

Для подготовки проб и анализа собранных данных приобретен автоматизированный аппаратный комплекс, современные приборы и вспомогательное оборудование: культиваторы, микроскоп, центрифуга, хроматограф. Для безопасной работы с реактивами используют вытяжные шкафы. Сами реактивы хранятся в фармацевтическом холодильнике, в камерах с разной температурой, как требуется по технологии.

Для проведения выездных замеров приобретена специальная передвижная лаборатория для контроля состояния атмосферы в зоне влияния предприятия и в жилых кварталах Нижнего Тагила. Лаборатория оснащена серьезным набором различной аппаратуры, которая позволяет отбирать и анализировать состояние воздуха по более чем 10 параметрам на месте, не возвращаясь в стационарную лабораторию. Автоматический анализатор определяет содержание веществ в воздухе, бортовой компьютер фиксирует точки, в которых произведены замеры. Также лаборатория оснащена холодильником для сохранения проб в жаркую погоду. Передвижной экологический патруль берет замеры в 4-5 точках, которые выбираются в зависимости от направления ветра – с подветренной стороны комбината. Для определения направления ветра передвижная лаборатория оснащена собственной метеостанцией, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа.

«Вопрос экологии – один из важнейших для ЕВРАЗа, компания уделяет огромное внимание развитию данного направления. Кроме реализации значительного числа природоохранных мероприятий, мы развиваем собственную эколого-аналитическую базу, – отмечает начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Светлана Неугодникова. – Это позволяет контролировать влияние производства на природную среду города, давать точную информацию о выбросах технологам цехов, чтобы они незамедлительно приняли корректирующие меры при отклонении от установленных норм. С новым оборудованием мы будем делать это быстрее и точнее».

Нижний Тагил, Елена Васильева

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