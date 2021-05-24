В Екатеринбурге будут судить трех цыган, которые обокрали бабушку, притворившись соцработниками

В Екатеринбурге состоится суд над тремя цыганами, которые украли у 94-летней пенсионерки почти полмиллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины и двух женщин, 1981 г.р., 1991 г.р. и 1987 г.р.

Троица 17 декабря 2020 года начала обзвон горожан по стационарным телефонам. Дозвонились до квартиры, где жила бабушка 1927 года рождения, убедились, что она дома и пошли к ее дверям. Рядом с домом одна из цыганок снова набрала пожилую женщину, представилась сотрудницей управления соцзащиты и попросила бабушку впустить двух якобы ее коллег. Пенсионерка дала добро, визитеры попали в ее квартиру. Там одна из цыганок пошла с пенсионеркой на кухню, чтобы заполнить какие-то документы, а другая осталась в коридоре. Бабушку под каким-то предлогом попросили показать купюру в 5000 рублей, пожилая женщина вышла из кухни за деньгами, и, когда доставала купюру, раскрыла, где у нее находится тайник. Пока одна воровка сидела с пенсионеркой на кухне, вторая вытащила из тайника 426 тысяч рублей, заменив их на купюры «Банка приколов». А после обе цыганки скрылись.

Дело направлено в Верх-Исетский районный суд. Сообщникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 24.05.21

ЕВРАЗ НТМК потратил 30 млн на усиление экологического контроля. / Долги потребителей перед энергетиками выросли на 1,2 миллиарда рублей, в лидерах – водоканалы. / Энергетики планируют менять до 1000 километров теплосетей в год. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»