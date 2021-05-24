За сбитых в ДТП лосей и медведей водители за полтора года заплатили 5,7 миллиона рублей

За последние полтора года водители сбили на свердловских трассах более 250 диких животных, большинство погибали на месте ДТП. Ущерб от таких аварий исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей. С января 2020 года по судебным искам страховые компании выплатили уже 5,7 миллиона.

В начале этого года участились случаи наезда на диких животных на свердловских трассах: в аварии чаще других попадают косули и лоси, которые выбегают на проезжую часть. Водители боятся таких ДТП. В них не только страдают люди, а машины получают повреждение, за каждое сбитое животное придется возместить немалый ущерб – десятки тысяч рублей. По данным департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, размер ущерба за гибель лося составляет 80 тысяч рублей, косули – 40 тысяч, медведя – 60 тысяч, кабана – 30 тысяч рублей.

По данным УГИБДД по Свердловской области, с начала года случилось 4 серьезных ДТП с участием крупных животных. Никто из людей не погиб, но 7 человек получили различные травмы, машины – повреждения. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 2 наезда на крупных животных, в результате которых пострадали 2 человека.

«Но это если говорить именно о крупных ДТП. Также регулярно регистрируют аварии с участием небольших животных, в которых иногда и машина не получает повреждений, люди не страдают. Таких ДТП с начала 2021 года Госавтоинспекцией зарегистрировано 148, в прошлом году за аналогичный период было 155», – рассказали в пресс-службе УГИБДД.

На каждую такую аварию, в которой страдают животные, выезжают специалисты Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. И у них своя статистика, отличная от ГИБДД. Возможно, потому что учитывается любой вид транспорта, а не только автомобили.

«В период с января по май 2021 года государственными инспекторами осуществлено 19 выездов на места дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. В результате аварий погибли 19 особей: 8 особей лося, 10 – косули, 1 – кабана (за аналогичный период прошлого года было 24 выезда, погибли 25 животных). Государству был причинен ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей. На данный момент к страховым компаниям владельцев транспортных средств, допустившим столкновения с дикими животными, департаментом предъявлено исков на сумму 243 тысячи рублей. С учетом исков прошлых лет с начала года взыскано 1,8 миллиона рублей», – рассказали «Новому Дню» в департаменте охраны животного мира.

За весь прошлый год сотрудники департамента зарегистрировали 235 аварий с участием диких животных (119 – с участием косуль, 102 – лосей, 9 – кабанов, 5 – медведей), почти все животные погибли. Кроме того, в ДТП скончались и два человека. В период с 1 января 2020 года по настоящее время через страховые компании государство взыскало свыше 5,7 миллиона рублей ущерба.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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