На Среднем Урале выявили меньше ста случаев Covid-19 за сутки

В Свердловской области за последние 24 часа зарегистрировано еще 99 случаев коронавируса (+35 в Екатеринбурге), при этом 101 пациент выписан из больниц. 10 больных с диагнозом Covid-19 скончались, а общее число жертв болезни с начала пандемии достигло 3 343 свердловчан.

По данным регионального оперативного штаба, 237 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 90 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести – 1 368 человек. Всего в регионе на сегодняшний день больны коронавирусом 2 793 жителя.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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