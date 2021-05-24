Питерские застройщики вдохновились ЖК Forum City (ФОТО)

В Екатеринбурге прошел урбан-тур «Вдохновение» для девелоперов по современным новостройкам города. Около двадцати человек – представители всех дивизионов из старейшей строительной компании Санкт-Петербурга «Ленстройтрест» в течении двух дней знакомилась с самыми интересными объектами Екатеринбурга и Тюмени. На жилом комплексе Forum City в центре города петербургские застройщики остановили особое внимание. Первое и сразу незабываемое впечатление произвел фасад.

«Архитекторы голландского бюро LEVS спроектировали стильный и узнаваемый жилой комплекс, который органично вписывается в историческую сетку улиц Екатеринбурга. Для облика Forum City характерны оригинальность, многообразие форм, практичность и природная пластика дворовых фасадов. Девять домов разной этажности формируют динамичный городской силуэт, сочетая открытость с приватностью. Архитектура Forum City строится на контрасте и связи между общим и частным пространствами», – рассказал питерским коллегам об основной концепции ЖК коммерческий директор «Форум-групп» Михаил Ерофеев.

Девелоперы отметили и еще несколько особо интересных решений, которые хотели бы реализовать и в своих объектах. Среди них – зона комьюнити, где жители комплекса могут поработать, провести встречу, устроить посиделки с соседями за чашечкой кофе, а дети в плохую погоду проиграть в настольные игры или устроить небольшой праздник.

Вместительный подземный паркинг, что очень актуально для центра, – и в паркинге есть места как для мотоцикла, так и для крупногабаритных автомобилей, а еще – закрытые боксы на две машины с возможностью хранения вещей. Еще одна фишка квартала – эксплуатируемые кровли, в «Форум-сити» разбили парки на крыше.

«Конечно, прекрасны террасы на верхних этажах, будем по возможности применять у себя, но, как показывает практика, многие решения невозможно в Санкт-Петербурге применить. Мы были на знаковых объектах в Москве, Санкт-Петербурге, и могу сказать, что Екатеринбург смотрится очень достойно и во многих позициях на несколько лет ушел вперед. Мы ездили по Европе, в Швецию, в другие страны, и там есть закрытые дворы без ограждения, с зонированием посадкой деревьев, тротуарной плиткой, малыми формами. И тут двор оказывается закрытым, но без страшного забора. В Forum City это отлично получилось», – прокомментировал директор по строительству «Ленстройтреста» Артем Орешко.

По словам территориального управляющего партнера компании DeVision Радика Нигматуллина, Екатеринбург в целом вызывает большой интерес у застройщиков всей страны. В рамках урбан-тура девелоперы ездят по городам, чтобы посмотреть лучшие проекты и вдохновиться идеями коллег. И это был уже третий тур в столице Среднего Урала. «Девелоперы Екатеринбурга очень смелые, строят уникальные жилые комплексы, предлагают уникальные прорывные технологии и не боятся экспериментировать. И «Форум-групп» один из таких же девелоперов, который делает что-то всегда интересное и отличающееся от многих. Объект постоянно попадает в шорт-лист наших партнеров, вызывает большой интерес, часто сюда привозим коллег и смотрим», – добавил он.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 24.05.21

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