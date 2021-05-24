МЧС объявило штормовое предупреждение: +37 и грозы с ураганным ветром

МЧС предупреждает, что в Свердловской области на фоне аномальной жары местами пройдут сильные дожди с грозами и градом, ветер усилится до 25 метров в секунду. Синоптики же объявили предупреждение первой степени опасности о загрязнении воздуха. Температура сегодня может достичь 37 градусов.

«Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области. На Среднем Урале в ближайшее время сохраняется сильная жара, также ожидаются ветер с порывами до 25 м/с, сильные дожди, грозы, град», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Уральский гидрометцентр также продлил объявление о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности до вечера 25 мая. В воздухе по-прежнему будут скапливаться вредные примеси. Кроме того, по данным синоптиков, сегодня максимальные температуры в Свердловской области достигнут +36…+37 градусов.

В МЧС напоминают, что сильный ветер и жара способствуют распространению огня, поэтому в ближайшие дни пожароопасная обстановка может усугубиться. Из-за особого режима в регионе запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, разводить костры, в том числе в мангалах и бочках. В случае если будет сильный дождь, гроза и град, стоит соблюдать правила безопасности.

«Если сильный ветер и гроза застали вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Не стоит прятаться от грозы под деревьями и одиночно стоящими предметами. Не приближайтесь к водоемам и не пользуйтесь телефоном, лучше его выключить», – напоминают в МЧС.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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