В Екатеринбурге пройдет международный турнир по бильярду с призовым фондом 1 миллион рублей

С 8 по 12 июня в бильярдном клубе «Русский клуб» пройдет международный коммерческий турнир Ekaterinburg open 2021 по дисциплине «Свободная пирамида». Призовой фонд состязаний составит миллион рублей. Это первый бильярдный турнир такого уровня в Екатеринбурге, сообщают организаторы.

Среди приглашенных участников есть несколько мировых топов этого вида спорта. Свое участие подтвердили Иосиф Абрамов и Диана Миронова, которые сегодня занимают первые строчки мирового рейтинга по русскому бильярду, и действующий чемпион мира Семен Зайцев. Также в уральской столице ждут мастеров спорта международного класса Азиза Мадаминова, Леонида Швыряева и Александра Чепикова и заслуженных мастеров спорта Никиту Ливаду, Владислава Осминина и Павла Мехового.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 24.05.21

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