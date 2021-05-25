В Свердловской области не хватает пожарных: кандидатов не устраивает зарплата

В России в этом году по сравнению с прошлым спрос на пожарных вырос в два раза, на сегодняшний день открыто более тысячи вакансий. Свердловская область также испытывает нехватку пожарных – в регионе за год количество открытых вакансий выросло в 2,4 раза.

«В Свердловской области к пожаротушению и пожарной безопасности сегодня так или иначе относится 21 вакансия. В обязанности лесных пожарных, согласно сведениям из вакансий, входит выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров, работы по охране лесов от пожаров и обеспечению пожарной безопасности, а также оказание помощи пострадавшим и защита населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы пожаров. В свою очередь, ключевые обязанности «городского» пожарного – боевое дежурство в пожарной части, тушение пожаров и проведение спасательных работ», – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

При этом зарплаты пожарных не дотягивают до уровня ожидаемых. В среднем в вакансиях указана зарплата в 34 тысячи рублей, но соискатели хотели бы 40-50 тысяч рублей. На одно место в среднем претендуют три соискателя, это невысокий показатель. Треть резюме публикуют люди 26-35 лет, еще две трети – те, кто старше.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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