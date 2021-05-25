В Свердловской области от коронавируса скончались еще 12 человек

За последние сутки в Свердловской области от коронавируса скончались 12 человек. Таким образом за все время пандемии инфекция унесла жизни 3 355 уральцев.

Подтвержден еще 91 новый случай заболевания, их них только 22 человека находится в Екатеринбурге, остальные случаи произошли в городах области. Общее число заразившихся с весны прошлого года – 88 720.

«Состояние 237 госпитализированных оценивается как тяжелое, 128 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 355. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.05.21

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