Свердловский Роспотребнадзор готов проверить поп-ит и симпл-димпл (ФОТО)

Яркие антистресс-игрушки стали популярны по всей стране из-за своего успокаивающего эффекта, подобного тому, что производит лопание пузырьков на упаковочной пленке. Однако безопасность материала игрушек только предстоит проверить Роспотребнадзору.

Поп-иты и симплы-димплы сделаны из резины или пластика, имеют выпуклости, которые издают при нажатии щелкающий звук. Страна-производитель игрушек – Китай, а о качестве материала потребителям известно мало.

По словам пресс-секретаря Роспотребнадзора Натальи Лукьянцевой, проверки игрушек могут быть проведены только в случае жалоб потребителей. Но пока их не было, поэтому проверять антистрессы Роспотребнадзору не нужно, хотя он всегда готов.

А тем, кто только планирует приобрести поп-ит, Роспотребнадзор советует внимательно проверять маркировку, где указан изготовитель, страна, срок годности и способы ухода. Помимо этого необходимо проверять игрушки на наличие резкого запаха и сохранять товарно-кассовый чек.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 25.05.21

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