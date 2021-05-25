Павел Креков: массовые мероприятия на 9 Мая не отразились на статистике по Covid-19

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что массовые мероприятия в честь Дня Победы не отразились на ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Никаких резких всплесков оперштаб не фиксирует.

«Мы продолжаем находиться в зоне снижения количества заболевших. Могу сказать, что за 4 недели в общей сложности мы существенно снизились по количеству амбулаторных больных, и особенно – по количеству стационарных. Это говорит о том, что сегодня значительная часть людей легко переносит инфекцию. Но немало людей остаются на аппаратах ИВЛ (по данным оперштаба, в последние недели – от 90 до 100 человек, – прим. ред.). Стабильная цифра. Ее стабильность связана с тем, что в основном среди болеющих – люди старше 60-65 лет. Наша тактика с вакцинацией должна быть направлена на этих людей», – заявил сегодня на брифинге по итогам заседания оперштаба Свердловской области Павел Креков.

Сегодня, спустя 2 недели после майских каникул и особенно – после массовых мероприятий в честь Дня Победы – медики не фиксируют никакого всплеска заболеваемости коронавирусом. Павел Креков объяснил это тем, что растет количество людей с иммунитетом к Covid-19: часть из них – переболели, часть – привились. С учетом населения закрытых городов, а также военных, сегодня в Свердловской области вакцинированы уже 500 тысяч человек, уточнил чиновник.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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