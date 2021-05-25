Население Свердловской области последние 18 лет только убывает

Численность населения Свердловской области, как и в соседних регионах, значительно снизилась за последние годы.

Сейчас в Свердловской области проживает 4 млн 290 тыс. 67 человек, и это на 10 307 человек меньше, чем в прошлом году.

По данным Свердловскстата, в 2021 году умерших людей на 2,5 тысячи больше, чем родившихся. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса и высокой смертностью людей, ведь в предыдущие годы умерло больше, чем родилось, только на тысячу.

За последние 18 лет свердловчан стало меньше на 187 тыс. 485. И здесь помимо высокой смертности и низкой рождаемости огромную роль играет миграция. За эти же 18 лет, к примеру, население Москвы выросло более чем на 2 миллиона. А в 2020-2021 пандемийные годы население столицы уменьшилось всего на 11 515 человек, почти столько же, сколько в Свердловской области.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 25.05.21

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