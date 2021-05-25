Креков про очередь на прививку: «Ожидание сегодня почти нулевое»

Для записавшихся через портал «Госуслуги» или по телефону 122 ожидание прививки от коронавируса сегодня почти нулевое, заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Также без ожидания можно получить вакцину в одном из пунктов в ТЦ.
«Записываясь по телефону 122 или «Госуслуги», можно выбрать удобное время в лечебном учреждении. Тем, кто работает и не успевает поставить в торговых центрах, я бы посоветовал записаться и выбрать время», – отметил Павел Креков.
Увеличивать время работы прививочных пунктов в ТЦ оперштаб пока не планирует, поскольку поздно вечером или рано утром на прививку готовы прийти немногие.
Кроме того, Павел Креков рассказал, что сегодня вакцинация от Covid-19 ведется в стационарах больниц. Привиться предлагают пациентам при выписке. Таким образом прививки поставили уже более 500 человек, из них 200 – в Екатеринбурге.
Всего первым компонентом привиты порядка 500 тысяч человек, включая жителей закрытых городов и военных (их прививают отдельно).
«Вакцина имеется в достаточном количестве. Впервые имеем ситуацию, когда три разновидности вакцины в обороте – «Спутник V», векторовская и созданная в Центре Чумакова. Это дает возможность выбирать вакцину в зависимости от ситуации. И следующая партия вакцины, которая к нам придет, – 8050 доз вакцины производства «Вектор». Затем снова придет «Спутник V», – рассказал Павел Креков.
Зарубежную вакцину в Свердловской области использовать не планируют, хотя во многих странах российские вакцины до сих пор не прошли регистрацию.
«Мы работаем только с отечественными вакцинами. «Спутник V» cегодня уже на грани регистрации в Европе. В 30 государствах он уже зарегистрирован. Можно дождаться регистрации «Спутника V». Кроме того, традиционные места отдыха россиян – Египет, Турция – принимают приезжающих и с российской вакциной. Зарубежную мы ставить не планируем», – добавил Павел Креков.
По информации оперштаба Екатеринбурга, в городе первым компонентом вакцины привито 168 тысяч 563 человека, вторым компонентом – 136 тысяч 961 человек.
В ближайшие дни, помимо медицинских учреждений уральской столицы, прививочные пункты будут организованы в следующих торговых центрах:
– ТРЦ «Гринвич» (улица 8 Марта, 46) – 22, 24, 26, 28 мая с 10:00 до 15:00;
– ТЦ «Мега» (улица Металлургов, 87) – 24 мая с 14:00 до 19:00;
– ТЦ «Омега» (проспект Космонавтов, 21) – с 24 по 27 мая с 16:00 до 19:00;
– ТЦ «Мегаполис» (улица 8 Марта, 149) – 25 мая с 11:00 до 14:00;
– ТЦ «О'КЕЙ» (улица Бабушкина, 2а) – 28 мая с 16:00 до 19:00;
– Гипермаркет «Сима-Ленд» (улица Черняховского, 86/12) – 28 мая с 10:00 до 18:00;
– ТРК «Парк Хаус» (улица Сулимова, 50) – с 22 по 30 мая с 10:00 до 15:00;
– ТЦ «Максидом» (улица Тверитина, 45) – 26 мая с 15:00 до 19:00.
Кроме того, с 26 мая стартует вакцинация на территории Екатеринбургского государственного цирка (улица 8 Марта, 43). Она будет проходить дважды в неделю с 14:00 до 19:00.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
Екатеринбург. Другие новости 25.05.21
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