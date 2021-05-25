В Екатеринбурге сократят количество ковидариев

В Екатеринбурге чиновники рассматривают вопрос о сокращении медучреждений, которые оказывают помощь больным коронавирусом. Речь идет о возвращении стационаров больниц к обычной работе. Первой освободить от Covid-19 планируют больницу №14.

«Сегодня у нас достаточно свободных коек, и их количество возрастает. Мы будем рассматривать вопрос о сокращении медучреждений, оказывающих помощь больным коронавирусом. Но сначала выждем как минимум еще неделю – чтобы прошел инкубационный период после массовых мероприятий, – рассказал на брифинге замгубернатора Свердловской области Павел Креков. – На карандаше несколько больниц. Пойдет речь о сокращении коек в больнице №14».

Всего сегодня в больницах региона – около 2000 коек для больных коронавирусом. Напомним, на пике заболеваемости их было свыше 10 000. При этом оперштаб не будет сокращать койки в профильных госпиталях: останутся места в тубдиспансере, психиатрических лечебницах – чтобы туда госпитализировали больных коронавирусом со специфическими сопутствующими заболеваниями.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 25.05.21

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