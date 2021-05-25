Более 60 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за проекты благоустройства с помощью волонтеров (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается голосование за дизайн-проекты общественных пространств, которые горожане выбрали для реконструкции в 2022 году. Это общественная зона «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечном и парк «Преображенский» в Академическом районе. Выбрать понравившийся вариант благоустройства жители могут либо через портал госуслуг, либо на специальной платформе «Городская среда», для этого нужно указать ФИО и номер телефона.

Также мобильные точки голосования организованы в торговых центрах Екатеринбурга и парках Солнечного и Академического. Там работают волонтеры, которые подробно рассказывают о проектах благоустройства, показывают эскизы и помогают оставить голос на портале государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Люди реагируют на нас по-разному, но много тех, кто активно поддерживает голосование, особенно среди старшего поколения. Конечно, часто встречаем заинтересованных горожан в Академическом районе и Солнечном микрорайоне, но и посетители торговых центров не отстают. Бывает так, что подходят целыми семьями и голосуют сразу несколько человек. В день через каждого волонтера проходит от 20 до 40 человек», – рассказал «Новому Дню» один из добровольцев Павел Сергун. По его словам, горожане охотно интересуются программой благоустройства городских парков, многие узнают информацию от ТОС или чатов жильцов дома.

В администрации Екатеринбурга сообщили, что с помощью волонтерских групп за варианты благоустройства двух парков на сегодня проголосовало свыше 60 тысяч человек. Голосование за дизайн-проекты продлится до 30 мая, в нем могут принять участие екатеринбуржцы в возрасте от 14 лет.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года. Его основная цель – сделать города России более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды и вовлечь граждан в процесс благоустройства городов. В Свердловской области за последние три года было реконструировано 83 парка, 46 скверов, полсотни улиц, 36 площадей и 21 набережная. В частности, в Екатеринбурге была благоустроена набережная реки Исети около уральского полпредства – там появилось новая сеть освещения, качели, детская площадка, газоны и тротуарные дорожки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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