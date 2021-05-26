В Свердловской области продлено штормовое предупреждение

В Свердловской области 26 мая сохранятся неблагоприятные погодные условия. По прогнозам метеорологов, сегодня в течение дня ожидаются дожди с грозами и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности, не разжигать костры и укрываться от грозы.

«Во время непогоды особенно сильно осложняется пожароопасная обстановка. Сильный ветер и жара способствуют быстрому распространению огня при возникновении пожара. Напоминаем, на всей территории области действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, порубочные остатки, разводить костры, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. Также рекомендуем не проводить любые пожароопасные работы на землях сельскохозяйственного назначения, в населенных пунктах, землях промышленных предприятий, землях обороны и землях иного специального назначения», – сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве напомнили, что не стоит прятаться от грозы под деревьями и одиночно стоящими объектами. Нельзя приближаться к водоемам и лучше всего выключить мобильный телефон.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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