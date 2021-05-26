Мемориал погибшим в годы войны на Уралмаше замусорен после Дня Победы (ФОТО)

Мемориал уралмашевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сегодня выглядит как минимум неопрятно – вдоль таблиц с именами валяются засохшие цветы, которые никто не убрал с самого Дня Победы.

9 Мая у мемориала уралмашевцам проходило торжественное возложение цветов, каждый мог почтить память погибших. Однако сейчас, спустя две недели, цветы стали похожи на мусор.

«Отчеты написаны, галочки поставлены…» – так отзываются об этой ситуации жители Уралмаша в паблике «ВКонтакте» и призывают администрацию города организовать уборку территории возле такого значимого для района мемориала.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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