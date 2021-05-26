В Свердловской области с начала года 27 велосипедистов попали в ДТП

В Свердловской области в этом году 27 велосипедистов попали под колеса автомобилей, один человек погиб, остальные 26 получили травмы. За это же время произошло около 300 аварий с пешеходами, погибли 23 человека, трое из которых дети, пострадали почти три сотни человек.

В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что с 19 по 23 мая в регионе было совершено 12 тысяч нарушений ПДД, из них 2,5 тысячи – это нарушение правил дорожного движения пешеходами, переходящими проезжую часть в неустановленном месте. Автомобилисты за этот же срок нарушили ПДД в отношении пешеходов в 5 раз меньше – зафиксировано 500 случаев непредоставления водителями преимущества в движении людям, идущим пешком.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 26.05.21

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