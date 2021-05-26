Уральский завод свернул работу по созданию вакцины от коронавируса

Завод «Медсинтез» приостановил работу над созданием вакцины от коронавируса «Урал». Председатель совета директоров завода и депутат Госдумы Александр Петров заявил, что это нерентабельно и очень дорого для компании.

«Мы сейчас пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы пока приостановили эту работу», – цитирует Петрова ТАСС. Он добавил, что вакцина работает, но ее можно производить лишь на лабораторном уровне.

«Медсинтез» сообщил о разработке собственной вакцины в октябре 2020 года, ее планировали подготовить к концу 2021 года. Предполагалось, что препарат будет гиппоаллергенным и его можно будет хранить при плюсовых температурах.

Завод «Медсинтез» производит «Триазавирин», который включали в рекомендации при лечении коронавируса. В 2020 году предприятие в 6,5 раза увеличило свою прибыль: с 42,8 млн рублей в 2019 году до 284,4 млн в год пандемии.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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