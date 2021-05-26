российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 мая 2021, 11:34 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Уральский завод свернул работу по созданию вакцины от коронавируса

Завод «Медсинтез» приостановил работу над созданием вакцины от коронавируса «Урал». Председатель совета директоров завода и депутат Госдумы Александр Петров заявил, что это нерентабельно и очень дорого для компании.

«Мы сейчас пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы пока приостановили эту работу», – цитирует Петрова ТАСС. Он добавил, что вакцина работает, но ее можно производить лишь на лабораторном уровне.

«Медсинтез» сообщил о разработке собственной вакцины в октябре 2020 года, ее планировали подготовить к концу 2021 года. Предполагалось, что препарат будет гиппоаллергенным и его можно будет хранить при плюсовых температурах.

Завод «Медсинтез» производит «Триазавирин», который включали в рекомендации при лечении коронавируса. В 2020 году предприятие в 6,5 раза увеличило свою прибыль: с 42,8 млн рублей в 2019 году до 284,4 млн в год пандемии.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 26.05.21

Центробанк найдёт экспертов из Екатеринбурга для выбора символа города на новую купюру. / Металлоискателей не хватает, тревожные кнопки не работают: результаты проверки школ после стрельбы в Казани. / В Свердловской области с начала года 27 велосипедистов попали в ДТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия,