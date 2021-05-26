Екатеринбургские депутаты анонсировали создание медицинского благотворительного фонда

В Екатеринбурге появится благотворительный фонд для оказания помощи городским и областным больницам. С такой инициативой выступил председатель «медицинской фракции» гордумы Алексей Вихарев. По его словам, сейчас только в Орджоникидзевском районе порядка тысячи предпринимателей готовы стать спонсорами для объектов здравоохранения. Речь идет о закупке необходимого медицинского оборудования и ремонте больничных помещений.

«Мы сейчас обсуждаем технические моменты. На регистрацию благотворительного фонда уйдет около двух месяцев. Для юридических лиц и предпринимателей важна чистота платежа, чтобы к ним не возникло претензий у налоговой службы, также у них будет уверенность, что пожертвования точно дойдут до адресата. Мне кажется, создание фонда – это честная и правильная история», – отметил Алексей Вихарев.

Идею депутатов поддержала вице-мэр Екатеринбурга по социальной политике Екатерина Сибирцева. Но она предупредила, что потребуется координация с городскими властями. Почти все больницы участвуют в федеральных целевых программах по поставкам медицинского оборудования, и, вероятно, спонсорская помощь больше пригодится по другим направлениям – ремонт помещений, решение проблемы нехватки врачей узких специальностей. Алексей Вихарев подтвердил, что благотворительный фонд готов помогать и в организационных вопросах.

«Медицинская фракция» в гордуме появилась в марте этого года. Пока в нее входят пять депутатов, которые взяли шефство над больницами на территории своих округов. По словам Вихарева, в будущем состав депутатской группы будет расширен, а сейчас народные избранники только присматриваются к проекту коллег.

«Многих останавливает вопрос – где искать деньги на помощь больницам. Например, депутату рассказали о проблеме, а что делать дальше? У нас источников финансирования не так уж много – городской бюджет, областной минздрав, где тоже нужен свой подход и взаимодействие, личные деньги депутата и спонсорская поддержка. Мы надеемся, что благотворительный фонд позволит координировать все эти действия», – рассказал Вихарев.

Сегодня на заседании «медицинской фракции» екатеринбургские депутаты также предложили создать рабочую комиссию при администрации Екатеринбурга по вопросам здравоохранения. Проект поддержал глава города Алексей Орлов, мэр обещал оказать содействие депутатским инициативам, сообщил Вихарев. Замглавы Екатерина Сибирцева со своей стороны рекомендовала участникам депутатской группы войти в состав общественного совета свердловского минздрава.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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