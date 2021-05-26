Сегодня можно увидеть самую большую Луну в 2021 году

Сегодня вечером уральцы смогут наблюдать суперлуние. Это астрономическое явление происходит, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли, расстояние между нашей планетой и ее спутником составит 358 тысяч километров. В это время диск Луны на небе выглядит более крупным, чем обычно.

Примечательно, что сегодня состоится и полное лунное затмение, что довольно редко случается в суперлуние. Луна приобретает красноватый оттенок, но жителям Урала недоступно это зрелище, так как полная фаза затмения приходится на дневное время. По данным Роскосмоса, короткую полную фазу затмения в вечернее время можно наблюдать на территории Дальнего Востока.

«Ближе всего к суперлунию мы сможем наблюдать Луну 26 мая. Наблюдать восход суперлуны можно сразу после захода Солнца в юго-восточной части неба», – рассказал уральский астроном Владилен Санакоев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 26.05.21

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