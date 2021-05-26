В воскресенье центр Екатеринбурга перекроют на полдня

С самого утра 30 мая в центре Екатеринбурга перекроют движение транспорта по основным улицам. Пройдет всероссийский беговой полумарафон, в котором должны принять участие тысячи человек.

Полумарафон «ЗаБег» будет проходить одновременно в 85 городах России. Принять участие в нем могут дети – для них подготовят трассу 1 км, новички – трасса 5 км, а также любители и профессионалы – им предлагают бежать 10 и 21 км. Старт и финиш организуют на Октябрьской площади.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что 30 мая 2021 года с 09:30 до 15:00, движение транспорта будет ограничено по следующим улицам:

– Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта);

– 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева);

– проспект Ленина (от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта);

– Толмачёва (от проспекта Ленина до улицы Царской);

– Царской (от улицы Толмачёва до улицы Николая Никонова);

– Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина);

– Горького (от улицы Малышева до площади Труда).

«Стоянка в заездных карманах на участках указанных улиц запрещена. Транспорт, припаркованный с нарушением требований дорожных знаков, будет эвакуирован», – добавляют в горадминистрации.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 26.05.21

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