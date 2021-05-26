В новом спектакле «провинциалов» «Синяя борода» солист будет участвовать в постановке дистанционно (ФОТО)

Театр «Провинциальные танцы» начал подготовку спектакля «Синяя борода» по мотивам сказки Шарля Перро. Партию в нем исполнит американский танцовщик Чарльз Слендер-Уайт, который будет находиться в Сан-Франциско, в режиме реального времени взаимодействуя с «провинциалами» в Екатеринбурге. Увидеть спектакль, который будет одновременно существовать в виртуальном и реальном пространстве, можно будет на закрытии театрального сезона 27 и 28 июня.



Как рассказали в пресс-службе театра, репетиции идут уже три недели. Особенностью премьеры станет экспериментальный формат. «Спектакль будет существовать в реальном и виртуальном пространствах, а его премьера состоится одновременно на двух континентах. Вместе с танцовщиками театра в нем задействован американский танцовщик Чарльз Слендер-Уайт – свою партию он будет танцевать из Сан-Франциско онлайн, в режиме реального времени взаимодействуя с танцовщиками по видеосвязи. Зрители в Екатеринбурге будут видеть его на большом экране, установленном на сцене», – пояснили в пресс-службе.

Вдохновлять режиссера «Провинциальных танцев» Татьяну Баганову будет сказка Шарля Перро, она же подарила новой постановке название. Музыку пишет швейцарский композитор Рио Вольта. Премьерные показы состоятся 27 и 28 июня на сцене «Синара Центра», а в США премьеру увидят благодаря онлайн-трансляции.

Фото предоставлены пресс-службой театра «Провинциальные танцы»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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