В Свердловской области свернули бизнес 10% индивидуальных предпринимателей

В Свердловской области за последние три года решили закрыть свой бизнес 10% ИП. Такая же картина наблюдается по всей стране – только в Москве и Санкт-Петербурге предпринимателей стало больше. Сильнее всего на снижение числа ИП повлиял коронавирус, причем вторая волна по бизнесу ударила сильнее, чем первая. Такие данные исследования в честь дня предпринимателей приводит «СКБ Контур».

Как говорится в исследовании, к маю 2021 года в России зарегистрировано 3,5 млн ИП, в мае 2018 года их было 3,87 млн. При этом до ноября 2019 года число ИП хоть и медленно, но росло. В пандемию все изменилось. Пик закрытий ИП пришелся на декабрь 2020 года. Тогда свою деятельность прекратили около 249 тыс. предпринимателей. С апреля по май 2020 года, когда правительство объявило «налоговые каникулы», исчезать ИП стали реже, но и регистрироваться они тоже стали реже, разрыв этих показателей оказался не таким большим.

По абсолютному количеству ИП Свердловская область занимает шестое место (а по количеству жителей – пятое) – в регионе 108,5 тысячи ИП, три года назад было 120,5 тыс. Выше оказались Ростовская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область и Москва. За три года более 14% ростовских ИП прекратили существование, в Краснодарском крае показатель чуть ниже – минус 12,6%. Столичные же регионы только приросли по числу ИП, из всех других рост показал только Ненецкий автономный округ. К примеру, в Татарстане предпринимателей стало на 8,5% меньше, в Челябинской области – на 14,02%, в Башкирии – на 13,05%, в Ставрополье – на 16,4%.

Чаще всего ИП регистрировались в сфере IT (+36%) и недвижимости (+13,09%), торговля продуктами питания и напитками показала рост на 11,86%. Меньше всего среди ИП стало предпринимателей, которые указывают в качестве основного вида деятельности «прочие персональные услуги»: химчистки, парикмахерские, салоны красоты и т.д. Их количество сократилось на 22,06%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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