В Екатеринбурге военный самолет снес фонари на взлетно-посадочной полосе аэропорта

В екатеринбургском аэропорту Кольцово военный самолет Ту-134 во время взлета повредил фонари на взлетно-посадочной полосе.

Инцидент произошел накануне во время учебно-тренировочных полетов, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЦВО. Там описали происшествие как «воздействие реактивным потоком от двигателей на светотехническое оборудование».

Военные сообщили, что после выполнения планового полета самолет штатно приземлился. Воздушное судно повреждений не получило. Экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.

В пресс-службе Кольцово добавили, что система светосигнального оборудования аэродрома работает в штатном режиме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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