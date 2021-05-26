Нестандартная посылка: в Екатеринбург по почте пришла партия мотоциклов (ФОТО)

В Екатеринбург на этой неделе прибыл необычный почтовый груз – десять мотоциклов Honda и Suzuki. Крупногабаритные посылки доставил поезд из Владивостока. Семь мотоциклов отправятся к адресатам из Екатеринбурга, а еще три в почтовом грузовике поедут Пермь. Транспортные средства упакованы в деревянные рамы с обязательной пометкой «Хрупкое». Почтовики рассказали, что сейчас такие посылки приходят на Средний Урал еженедельно – начался байкерский сезон. Из Екатеринбурга мотоциклы развозятся «Почтой России» в соседние регионы – Сургут, Тюмень и Челябинск.

«Этот сервис называется «Крупногабаритные почтовые отправления». Их максимальный вес – 500 килограммов. Принимают такой груз в специальных отделениях почтовой связи закрытого вида, на магистрально-сортировочных центрах. Воспользоваться сервисом могут только юридические лица. Кстати, отправляют почтой не только мотоциклы. Был случай, когда пришли байдарки для водных соревнований, которые проходили в Екатеринбурге», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УФПС Свердловской области АО «Почта России».

Ежемесячно только из Екатеринбурга отправляется порядка 1,5 тысячи нестандартных крупногабаритных посылок. В прошлом году, когда бушевала пандемия коронавируса, почтовики отправили из уральской столицы свыше миллиона тонн таких посылок, в том числе 250 мотоциклов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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