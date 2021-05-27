На базе отдыха «Таватуй» под Екатеринбургом сгорела гостиница

На базе отдыха «Таватуй», принадлежащей Свердловской железной дороге, вчера вечером произошел крупный пожар. Загорелось здание гостиницы, общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. По данным МЧС, тревожный сигнал поступил в 19:39, полностью потушить огонь удалось только к полуночи. В гостевом доме сгорели кровля и мансарда, чердачное перекрытие, стены. Пострадавших в пожаре нет.

После ЧП транспортная прокуратура начала проверку. База отдыха уже была оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности в апреле 2021 года, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Теперь на месте происшествия правоохранительные органы разбираются, как было соблюдено законодательство в части защиты объекта от пожара.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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