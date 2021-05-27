За сбор платы на пляже у «Рамады» возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту сбора денег за проход к пляжу у отеля «Рамада». Деньги с отдыхающих брали неизвестные мужчины, никакого права на это у них не было.

В период майской жары в Екатеринбурге неизвестные встали на машинах у пляжа и требовали от всех проезжающих на машинах к берегу заплатить по 200 рублей, о чем неоднократно сообщали горожане. Прокуратура Свердловской области начала проверку.

«Установлено, что на двух спорных лесных участках, переданных в аренду некоммерческой организации «Содружество», неустановленными лицами был организован сбор денежных средств с граждан за проезд к пляжу и водоему, – сообщили в надзорном ведомстве. – Неустановленными лицами в период с 15 по 25 мая 2021 года было ограничено гарантированное Конституцией РФ право беспрепятственного свободного передвижения граждан, а также закрепленное в Водном кодексе право свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и бесплатного их использования для личных целей».

В прокуратуре провели совещание, на котором дали указание полиции проанализировать собранные во время проверки материалы. Органом дознания полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

В пресс-службе ведомства также сообщили, что ранее арендатор земель (НКО «Содружество») не вносил платежи за пользование лесными участками, захламлял территорию отходами, строил незаконные ограничители. Лес уже чистили от скопившихся там свалок и демонтировали автомобильный шлагбаум, мешавший проезду горожан. Кроме того, в судебном порядке между региональным минприроды и некоммерческой организацией заключено мировое соглашение, предусматривающее уплату всей имеющейся задолженности за аренду лесных участков.

Расследование нового уголовного дела тоже будет контролировать прокуратура.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 27.05.21

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