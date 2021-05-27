В ковидариях Свердловской области резко выросло число тяжелобольных на ИВЛ

В Свердловской области незначительно выросла заболеваемость коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки выявлено 98 новых случаев Covid-19 (в Екатеринбурге +42). Выписано из больниц 102 пациента. Смертность от болезни остается высокой: скончались еще 12 свердловчан, в последние три дня этот показатель не меняется. Общее число летальных исходов в Свердловской области с начала пандемии достигло 3 379.

На данный момент 242 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Число пациентов, подключенных к ИВЛ, за двое суток увеличилось с 86 до 101. Состояние более 1,3 тысячи заболевших оценивается как средней тяжести. Всего в регионе насчитывается 2 738 больных Covid-19.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.21

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