Средний Урал вошел в российский топ-10 по онлайн-чтению: что выбирают свердловчане

Связисты подсчитали, сколько книг прочитали свердловчане с помощью электронных устройств: более 4 тысяч, причем каждое третье произведение – аудиокнига. Эти данные были получены на основе анализа сервиса «Мегафон Книги». Наибольшей популярностью пользуется у уральцев литература по саморазвитию и психологии, а женщины скачивают в два раза больше произведений, чем мужчины.

Меньше всего времени жители Свердловской области проводят за книгами в понедельник, больше всего – в пятницу. Как сообщили «Новому Дню» в компании «Мегафон», в среднем за месяц интернет-активный житель области тратит на электронные книги порядка 200 рублей, читая по две книги в месяц. Самым активным читателем стала 31-летняя свердловчанка, загрузившая на смартфон 127 произведений с начала года.

Топ самых читаемых в Свердловской области книг:

1. «Подсознание может всё!» (Джон Кехо)

2. «Богатый папа, бедный папа» (Роберт Кийосаки)

3. «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» (Джо Диспенза)

4. «Ни Сы. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» (Джен Синсеро)

5. «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» (Анастасия Залога)

Самое популярное из художественных произведений – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Также востребованы произведения Андрея Васильева, Бориса Акунина, Елены Звездной, Вероники Мелан, Татьяны Поляковой и Анны Гавриловой.

«Свердловская область занимает первое место среди регионов Урала и входит в топ-10 субъектов РФ по интересу населения к онлайн-литературе. Возглавляют общероссийский рейтинг москвичи, петербуржцы и самарцы. Впереди сезон отпусков – уверена, что многие свердловчане проведут его, читая книги в своем смартфоне», – добавила директор «Мегафона» в Свердловской области Инна Джур.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.21

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