Возле здания арбитражного суда в Екатеринбурге запретят парковку

Администрация Екатеринбурга распорядилась установить новые дорожные знаки рядом со зданием Свердловского арбитражного суда на Шарташской, 4. На этом участке будет запрещена парковка автомобилей. Решение было принято по просьбам жителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» рядом с табличками «Работает эвакуатор» появятся на дороге от улицы Луначарского до улицы Мамина-Сибиряка. По словам специалистов транспортного комитета, это позволит разгрузить трафик и увеличит пропускную способность улицы Шарташской.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.21

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