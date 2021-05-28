На ВИЗе крупная коммунальная авария: затоплены дома

На ВИЗе подтоплены семь частных домов из-за коммунальной аварии, которая случилась накануне на пересечении улиц Татищева и Плотников. Как сообщили сегодня «Новому Дню» в пресс-службе Водоканала, из-за гидроудара прорвало две трубы диаметром 1000 и 400 мм. Без воды остаются шесть двухэтажных домов. Сейчас согласовывается проведение раскопок с сетевиками и администрацией, как только этот вопрос будет улажен, бригады начнут работу.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сообщили, что по факту коммунального ЧП идет проверка. Водоканал должен завершить ремонт до 29 мая – в МУПе такие планы подтвердили, но уточнили, что есть шансы, что устранение последствий порыва затянутся, так как авария крупная. Подвоз воды организован.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.21

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