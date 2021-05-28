На Среднем Урале подорожали капуста, гречка и колбаса

В Свердловской области продолжают дорожать основные продукты питания. За последнюю неделю сильнее всего в цене выросла капуста – она подорожала на 6,2%, картофель стал дороже на 4%. Более чем на 2% выросла стоимость вареной колбасы, сливочного масла, гречневой крупы. Стали дороже и другие продукты: свинина, говядина, сосиски, рыба, мясные консервы для детского питания, молоко, сметана, сыры, яблоки. Такие данные публикует Свердловскстат, который ведет еженедельный мониторинг цен.

В то же время есть товары, которые за неделю стали дешевле. Например, курица, сахар, хлеб. Правда, падение цены минимальное, около 0,1-0,2%. Ощутимо подешевели только три продукта: огурцы (почти на 10%), помидоры (на 4,4%) и творог (на 1,6%).

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.21

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