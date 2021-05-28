Группа вожатых устроила флешмоб на Плотинке (ФОТО)

Зажигательные танцы на Плотинке каждый вечер устраивает команда девушек. Вместе с ними нередко танцуют прохожие и дети, а местные жители считают их волонтерами.

Девушки устраивают флешмобы под популярную музыку, на них засматриваются местные жители, кто-то даже в шутку встает с ними в один ряд. На самом деле девушки не волонтеры и не показывают концертов. Они вожатые и готовятся к смене в одном из детских лагерей Екатеринбурга.

«У нас не было цели танцевать каждый вечер на Плотинке, – сообщила «Новому Дню» одна из вожатых Арина Батырбаева, – мы студенческий отряд и через три недели выезжаем в лагерь, поэтому и готовимся в перерывах между учебными занятиями. Очень приятно, когда люди говорят добрые слова, но некоторые думают, что мы уличные артистки, даже деньги однажды пытались бросить».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 28.05.21

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