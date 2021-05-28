На Урале сохраняется высокая смертность от коронавируса

В Свердловской области несколько дней подряд прирост случаев коронавируса держится на уровне менее сотни случаев в день. За последние сутки зафиксировано 93 новых заражения. Почти в половине случаев – 45 – речь идет о Екатеринбурге.

Но при этом смертность от вируса сохраняется на высоком уровне. По информации регионального оперштаба, за сутки зарегистрировано 13 смертей от этой инфекции. Среди тех, кто сейчас проходит лечение в больницах у 243 человек тяжелое состояние, 137 из них находятся в реанимации, 105 – подключены к ИВЛ. В состоянии средней тяжести – 1 353 пациента. Остальные – в удовлетворительном.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.21

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