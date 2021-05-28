В Екатеринбурге насмерть сбили велосипедиста

Сегодня днем в Екатеринбурге в районе перекрестка улиц Амундсена и Краснолесья велосипедист попал под колеса автомобиля.

Как сообщили «Новому Дню» в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, по предварительной информации, велосипедист сам нарушил ПДД, решив пересечь проезжую часть в неположенном месте, двигался слева направо по ходу движения. Он скончался. Более подробная информация будет известна позже, сотрудники ГИБДД работают на месте.

Видео опубликовано на страницах сообщества «Инцидент Екатеринбург». На кадрах – два остановившихся «на аварийке» в левом ряду внедорожника, «БМВ» и «Тойота». В правом ряду на дороге лежит мужчина, без шлема. Велосипед сильно поврежден, одно колесо отпало, видимо, скорость автомобиля была высокой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.21

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