Четыре дома и четыре бани сгорели сегодня в Свердловской области

За сегодняшнюю ночь и утро в Свердловской области произошло восемь пожаров на частных территориях и в коллективных садах. Для ликвидации каждого из пожаров потребовалось по несколько пожарных машин.

В городах Реж, Каменск-Уральский и в Сысертском городском округе на территории коллективных садов горели дома площадью от 24 до 50 квадратных метров, для тушения потребовалось от пяти до 13 сотрудников.

В Полевском и Кушвинском городских округах, а также в Нижнем Тагиле и Березовском горели частные бани. Площадь пожара в Березовском достигла 150 квадратных метров, для ликвидации этого пожара потребовалось 4 пожарных машины и 14 человек личного состава.

Последний пожар произошел на Широкой Речке в Екатеринбурге, горел садовый дом, 60 квадратных метров.

К счастью, в пожарах никто не пострадал.

Главное Управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о правилах пожарной безопасности и рекомендует проверять исправность всех электроприборов и пожароопасных систем. В каждом частном доме необходимо иметь огнетушитель и бочку с водой.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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