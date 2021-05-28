В Свердловской области открылось еще несколько мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 (СПИСОК)

В Свердловской области стало больше выездных пунктов вакцинации против коронавируса. В Екатеринбурге их действует 16, а в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме по одному.

Каждый житель этих городов может сделать прививку от коронавируса в выездных пунктах. Предварительная запись для этого не требуется, достаточно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

На сегодня, 28 мая, по данным минздрава Свердловской области, первым компонентом вакцинировано уже 462 612 человек, вторым – 380 913.

Сейчас жители Екатеринбурга могут привиться не только в магазинах и торговых центрах, но и в государственном цирке, который на этой неделе присоединился к кампании по вакцинированию населения. В новом пункте за первые два дня работы уже привилось 260 человек.

С момента открытия пунктов вакцинации в Екатеринбурге привито 18 981 человек, а в других городах Свердловской области – 3757.

С 28 мая по 5 июня первый компонент вакцины против коронавируса можно поставить в следующих точках Екатеринбурга:

ТДЦ «Свердловск» (ул. Героев России, 2) – с 15:00 до 19:00.

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 28 мая по 6 июня с 12:00 до 18:00.

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 31 мая, 1,2 и 4 июня с 10:00 до 15:00.

ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) – с 1 по 6 июня с 15:00 до 19:00.

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 2 и 3 июня с 14:00 до 19:00.

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 3 июня с 15:00 до 19:00.

«Леруа Мерлен» (Металлургов, 74) – 1 июня с 10:00 до 18:00.

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 1 и 3 июня с 11:00 до 14:00.

Гипермаркет «Сима-ленд» (ул. Черняховского, 86/12) – 28 мая с 10:00 до 18:00.

ТЦ «Мегаполис» (8 Марта, 149) – 2 июня с 11:00 до 14:00.

ТЦ «Омега» (ул. Космонавтов, 41) – с 31 мая по 5 июня с 16:00 до 19:00.

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1), терминал внутренних авиалиний, 1 этаж – с 31 мая по 4 июня с 13:00 до 19:00.

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 29 мая по 6 июня с 10:00 до 14:00.

ТЦ «Максидом» (ул. Тверитина, 45) – 2 июня с 16:00 до 19:00.

ТЦ «Таганский ряд» (ул. Техническая, 19) – 5 июня с 10:00 до 14:00.

ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55, мобильный врачебный пункт) – 2 июня с 13:00 до 18:00 .

«Леруа Мерлен» (пер. Базовый, 45) – 3 июня с 10:00 до 18:00.

В Верхней Пышме:

Магазин «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18) – 29 мая с 10:00 до 13:00, 2 июня с 17:00 до 20:00, 5 июня с 10:00 до 13:00.

В Нижнем Тагиле:

ТРЦ «Depo» (Свердловское шоссе, 31Б) – 29 и 30 мая с 10:00 до 20:00, с 31 мая по 4 июня с 16:00 до 20:00.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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