Врезался в дерево и вылетел через люк: смертельное ДТП на серовской трассе (ФОТО)

Под Невьянском Jeep Grand Cherokee съехал на обочину, перевернулся и врезался в деревья. Два человека, находившиеся в машине, погибли, один выжил.

ДТП произошло накануне на 103 километре дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Предварительно установлено, что 33-летний водитель на Jeep Grand Cherokee ехал со скоростью 160 километров в час, не справился с управлением и машина колесами выехала на обочину. После этого водитель потерял контроль, автомобиль перевернулся и врезался в деревья. От удара мужчину выбросило через люк, он скончался на месте. Также в аварии погиб 35-летний пассажир, который находился на переднем сидении. Еще один мужчина, который сидел сзади, выжил, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован в Невьянскую ЦРБ.

«Сотрудниками полиции установлено, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, в результате чего вылетел из автомобиля. Пассажиры в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Выживший мужчина, житель Екатеринбурга, пояснил автоинспекторам, что за рулем был его коллега – 33-летний мужчина из Магадана. Он ехал из аэропорта Кольцово по делам в Качканар. Рядом с ним находился еще один мужчина из Первоуральска», – сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

По факут ДТП полиция проводит проверку, в том числе проверят наличие алкоголя в крови у водителя.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 28.05.21

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