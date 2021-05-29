Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 89 тысяч

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 96 случаев коронавируса, из них половина – в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии заболели 89 101 человек.

«Состояние 241 госпитализированного оценивается как тяжелое, 134 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 104 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1324. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный оперштаб.

За сутки из больниц выписано 100 человек. Умерли 11.

Екатеринбург, Анатсасия Истомина

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