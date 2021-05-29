В уральском селе байкер насмерть сбил женщину (ФОТО)

В селе Тимохино байкер на питбайке насмерть сбил женщину, которая возвращалась с дачи. Мужчина пояснил, что ехал на мото-слет и пытался избежать столкновения с пешеходом, однако женщина развернулась и побежала в обратном направлении.

ДТП произошло сегодня днем в селе Тимохино Пышминского района. 36-летний мужчина на питбайке сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пенсионерка погибла на месте, до приезда скорой помощи.

«Погибшая женщина – жительница Пышмы, находилась в селе Тимохино на даче. Водитель питбайка житель города Камышлов, направлялся на байк-слет в Талицу. Водитель пояснил, что при движении по улице Октябрьская села Тимохино Пышминского района заметил трех пешеходов, стоящих у жилого дома. Женщина начала переходить проезжую часть и он, чтобы избежать наезда, вывернул руль влево, однако женщина развернулась и пошла назад, произошел наезд», – рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Байкер имеет стаж управления мотоциклом 17 лет. Но питбайк не был зарегистрирован в ГИБДД, На мужчину составили административный протокол по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ за неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным​ законом​ обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.

Расследование по факту ДТП продолжается.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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