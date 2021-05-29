В уральском селе байкер насмерть сбил женщину (ФОТО)

В селе Тимохино байкер на питбайке насмерть сбил женщину, которая возвращалась с дачи. Мужчина пояснил, что ехал на мото-слет и пытался избежать столкновения с пешеходом, однако женщина развернулась и побежала в обратном направлении.
ДТП произошло сегодня днем в селе Тимохино Пышминского района. 36-летний мужчина на питбайке сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пенсионерка погибла на месте, до приезда скорой помощи.
«Погибшая женщина – жительница Пышмы, находилась в селе Тимохино на даче. Водитель питбайка житель города Камышлов, направлялся на байк-слет в Талицу. Водитель пояснил, что при движении по улице Октябрьская села Тимохино Пышминского района заметил трех пешеходов, стоящих у жилого дома. Женщина начала переходить проезжую часть и он, чтобы избежать наезда, вывернул руль влево, однако женщина развернулась и пошла назад, произошел наезд», – рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Байкер имеет стаж управления мотоциклом 17 лет. Но питбайк не был зарегистрирован в ГИБДД, На мужчину составили административный протокол по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ за неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.
Расследование по факту ДТП продолжается.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 29.05.21
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