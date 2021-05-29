На станции Екатеринбург-Сортировочный цистерны с дизелем сошли с рельсов, топливо разлилось (ФОТО)

В Екатеринбурге на железнодорожной станции Сортировочная произошел сход трех цистерн с дизельным топливом, которое впоследствии разлилось. На месте работают восстановительный и пожарный поезда и экологи.

Причины схода цистерн еще не установлены, – сообщает Уральская транспортная прокуратура. На месте работают полиция, спасатели, а также представители Свердловского центра «Экоспас» – последние оценят ущерб, который может быть нанесен экологии из-за розлива топлива.

«Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований экологического законодательства, а также о безопасности движения железнодорожного транспорта», – уточнили в надзорном ведомстве.

Пассажирские поезда идут по расписанию. Задержек нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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