Екатеринбургские депутаты раскрыли доходы: в списке «богачей» появились новые лица

Екатеринбургские депутаты отчитались о доходах и имуществе за 2020 год. В рейтинге «богачей» думы не произошло никаких изменений, зато самым бедным народным избранником удалось увеличить заработок в несколько раз.

На первом месте по доходам неизменно остается депутат Дмитрий Николаев, учредитель ОО УЖК «Ардо». Он задекларировал доход в размере 65,3 миллиона рублей. Немного от него отстает Алексей Вихарев, адвокат по профессии. Его годовой заработок составил 41 миллион рублей, у супруги доход больше – 51 миллион рублей. Помимо недвижимости семья владеет двумя люксовыми внедорожниками Land Rover и Range Rover. На третьем месте, как и прежде, гендиректор компании «ЛСР. Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий. Его доход – 37,5 миллиона рублей, кроме того, у депутата есть автомобиль «Ягуар F-PACE». Супруга застройщика заработала за год 12,4 миллиона рублей.

Директор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников задекларировал доход в размере 29,5 миллиона рублей, он по-прежнему владеет машиной «Тойота Камри», а на его жену записан автомобиль «Субару Форестер».

Дорожный строитель Павел Пустозеров (занимает сейчас должность первого замдиректора ООО «ГУДСР») заработал за прошлый год 25,5 миллиона рублей, его супруга – 3,5 миллиона рублей. В семье есть два автомобиля – БМВ Х4 и БМВ Х5. Замыкает шестерку самых богатых депутатов в городской думе внезапно Алексей Мещеряков, чей годовой доход составил 22,5 миллиона рублей, хотя в 2019 году его заработок был меньше миллиона рублей. В качестве источника средств указан кредит. Также в собственности Мещерякова есть автомобиль «Тойота Королла».

Наименьший годовой заработок из депутатов задекларировал Олег Гордеев – 970 тысяч рублей. Зато у него есть два автомобиля «Мазда 6» и «Мицубиси Лансер». Чуть более 1 миллиона рублей также заработали вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков, политолог Константин Киселев, юрист Сергей Шадрин и самый молодой депутат городской думы Андрей Пирожков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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