Число коронавирусных больных на ИВЛ продолжает расти

В Свердловской области продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. Сейчас к аппаратам подключены 106 человек – еще неделю назад их было около 90.

«Состояние 244 госпитализированных оценивается как тяжелое, 130 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона составляет 1327. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный оперштаб.

Всего за последние сутки выявлено 99 случаев Covid-19 (из них 48 – в Екатеринбурге), с начала пандемии – 89 200. От коронавируса умерли еще 11 человек, общее число смертей достигло 3414.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 30.05.21

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