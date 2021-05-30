МЧС предупреждает: на Средний Урал надвигаются грозы с градом и порывистым ветром

ГУ МЧС по Свердловской области выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. 31 мая в регионе ожидаются дожди с грозами и градом, порывы ветра до 18 метров в секунду. Спасатели просят закрыть окна, а ГИБДД – быть осторожными на мокрых дорогах.

«По данным синоптиков, 31 мая местами на территории Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 м/с, дожди, грозы, град. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», – говорится в сообщении МЧС.

При усилении ветра на улицах надо обращать внимание на линии электропередачи, которые могут обрушиться. В частных домах советуют укрепить все слабые конструкции. Дома при грозе – закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляцию. Печь лучше не топить и отказаться от разговоров по телефону.

«Передвигаясь в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна и оставайтесь в автомобиле. Продолжать движение опасно, так как гроза сопровождается дождем, который снижает видимость», – говорится в предупреждении МЧС.

УГИБДД по Свердловской области тоже выпустило предупреждение о дождях. В связи с ухудшением видимости и скользкими мокрыми дорогами автомобилистов просят не превышать скорость и отказаться от опасных маневров.

По данным синоптиков, до 1 июня в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости леса по региональной шкале).

При этом завтра погода начнет портиться. 31 мая на Среднем Урале будет +11...+16 днем, ночью +7...+12. В ночь на 1 июня на севере будут заморозки до -2, по области 0...+5. Днем во вторник ожидается +15...+20 градусов. Пройдут дожди.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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