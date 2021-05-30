Екатеринбуржцам оказались неинтересны парки и скверы

Жители Екатеринбурга оказались самыми незаинтересованными в том, чтобы развивать общественные пространства в городе. Об этом свидетельствуют результаты рейтингового голосования, которое завершается уже сегодня. С помощью этого опроса власти узнают, какой объект общественной среды необходимо благоустроить в первую очередь. По федеральной программе «Комфортная городская среда» с помощью этого же голосования были реконструированы пространство за оперным театром в Екатеринбурге, парк Зелёная Роща и парк ХХII Партсъезда, напоминает «Новый День».

По информации агентства, в голосовании приняли участие чуть больше 137 тысяч жителей Екатеринбурга – при населении в 1,5 млн. Это худший показатель в Свердловской области в процентном отношении. К примеру, в Красноуфимске проголосовали 10 тысяч человек – при том, что в городском округе живет всего 40 тысяч человек.

Вместе с тем екатеринбуржцы традиционно бывают недовольны результатами благоустройства, которое проводят по федеральной программе «Комфортная городская среда» в парках и скверах.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.05.21

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