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Воскресенье, 30 мая 2021, 15:42 мск

Новости Екатеринбург

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан активнее голосовать за благоустройство городских общественных пространств

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей проявить активность и проголосовать за развитие общественных пространств уральской столицы. По федеральной программе «Комфортная городская среда» с помощью этого же голосования были реконструированы пространство за оперным театром в Екатеринбурге, парк Зелёная Роща и парк ХХII Партсъезда, напоминает «Новый День».

«Считанные часы остаются до завершения голосования за дизайн-проекты благоустройства парков в Екатеринбурге в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Призываю всех горожан, кто ещё не проголосовал, сделать это, зайдя на сайт 66.gorodsreda.ru. От ваших голосов зависит благоустройство городских парков и скверов», – написал Алексей Орлов в своём Инстаграме.

Напомним, что Екатеринбург до конца 30 мая может проголосовать за дизайн-проекты общественных пространств, которые будут реконструированы в 2022 году. Это парк Преображенский в Академическом районе и прогулочная зона «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный. Горожане могут выбрать один из двух вариантов благоустройства: масштабное озеленение или больше активностей и детских площадок.


https://newdaynews.ru/ekaterinburg/725577.html

Для того, чтобы проголосовать, нужно зайти в соответсвующий раздел портала Госуслуги или на профильный сайт 66.gorodsreda.ru и указать ФИО и номер телефона, а потом выбрать свой вариант. Учитывается мнение жителей старше 14 лет.

Также в городе работают мобильные точки голосования. В ближайшие выходные они организованы в ТРЦ «Академический», в парке «Солнечный» и на перекрестке улиц Счастливая и Лучистая. С 11 до 15 часов на этих площадках работали волонтеры, которые подробно рассказывали о вариантах благоустройства, показывали эскизы и разъясняли правила голосования.
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/7255


https://newdaynews.ru/ekaterinburg/725606.html

Екатеринбург, Елена Васильева

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